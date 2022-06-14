В Белгородской области пять родителей, отпустивших детей на пляж одних, привлечены к ответственности

Белгородцев просят купать только в оборудованных местах и не оставлять детей у воды без присмотра. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В Старом Осколе инспекторы ПДН усилили контроль за безопасностью детей во время каникул. Полицейские проводят беседы в летних лагерях. Основные темы – повторение ПДД и правил поведения на водоемах. Кроме того, организовали дежурство в районе пляжей. Как сообщили в УМВД региона, в городском округе уже пять родителей, отпустивших детей на водоемы без сопровождения взрослых, привлекли к ответственности.

За десять дней лета в Белгородской области утонули три ребенка. Эту проблему уже на раз поднимал губернатор Вячеслав Гладков. Он напомнил, что в этом году в регионе оборудовали в два раза больше мест для купания, где обследовано дно, дежурят медики и спасатели, а также призвал родителей не отпускать детей на водоемы одних.