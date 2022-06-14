Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2022 10:11

В Белгородской области пять родителей, отпустивших детей на пляж одних, привлечены к ответственности

За десять дней лета в регионе утонули три ребенка
Анастасия Лемешко
Белгородцев просят купать только в оборудованных местах и не оставлять детей у воды без присмотра.

Белгородцев просят купать только в оборудованных местах и не оставлять детей у воды без присмотра.

Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В Старом Осколе инспекторы ПДН усилили контроль за безопасностью детей во время каникул. Полицейские проводят беседы в летних лагерях. Основные темы – повторение ПДД и правил поведения на водоемах. Кроме того, организовали дежурство в районе пляжей. Как сообщили в УМВД региона, в городском округе уже пять родителей, отпустивших детей на водоемы без сопровождения взрослых, привлекли к ответственности.

За десять дней лета в Белгородской области утонули три ребенка. Эту проблему уже на раз поднимал губернатор Вячеслав Гладков. Он напомнил, что в этом году в регионе оборудовали в два раза больше мест для купания, где обследовано дно, дежурят медики и спасатели, а также призвал родителей не отпускать детей на водоемы одних.