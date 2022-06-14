В пострадавшем от обстрела белгородском поселке Политотдельский восстановили дома

Пострадавшие после обстрелов дома жителей Политотдельского восстановлены. Фото: скриншот видео со страницы Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о восстановлении жилья в пострадавшем от обстрела поселке Политотдельский. Происшествие здесь случилось в ночь с 30 на 31 мая. К счастью, из местных жителей никто не пострадал. Однако, по словам главы региона, в восьми домовладениях пришлось перекрывать крыши вставлять окна и заниматься внутренней отделкой.

- К восстановительным работам подрядная организация приступила уже на следующий день. Сейчас все работы завершены. Акты жителями подписаны, все сделано согласно их пожеланиям, - сообщил Вячеслав Гладков.