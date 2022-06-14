В Белгородской области появилось еще пять «умных» пешеходных переходов

На белгородских дорогах стало больше «умных» пешеходных переходов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Первый проекционный пешеходный переход в Белгородской области появился в прошлом году в поселке Разумное. Эксперимент удачно себя зарекомендовал. Аварий здесь не зарегистрировали. Еще пять установили недавно. Они заработали в столице региона, в районе гипермаркета строительных материалов, а также в Томаровке и Строителе Яковлевского городского округу и в Троицком Губкинского городского округа. Ранее здесь произошло по два ДТП с пострадавшими в темное время суток. При приближении к «умному» переходу загорается «зебра». Разметка дублируется в 3D режиме по человеку. В итоге водитель может увидеть человека на расстоянии двухсот-трехсот метров и вовремя снизить скорость, чтобы избежать аварии.

- Эта система является более эффективной, чем установленная ранее, - отметил начальник отдела дорожной сети Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области Евгений Диденко. - При подходе к пешеходному переходу загораются дополнительные светильники, и человека видно не только на «зебре», но и за пять метров до неё. Водитель может сориентироваться и пропустить пешехода. Отмечается также, что дальнейшее использование «умных» переходов будет зависеть от результатов их работы.