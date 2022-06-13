В Белгородской области заболеваемость COVID-19 продолжает оставаться стабильно низкой

В регионе существенно замедлился процесс ревакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе остается неизменным уже почти два месяца. Ежедневно по-прежнему диагностируется 30 - 35 новых случаев заболевания.

- Говорить, что болезнь побеждена можно тогда, когда нет фактов заболевания, - уточнил Андрей Александрович. - Например, в истории XX века удалось победить только натуральную оспу. В течение почти 50 лет нет заболеваний с этим диагнозом – это и есть победа. А если мы продолжаем выявлять заболевших – болезнь присутствует. И ситуация с заболеваемостью может изменяться в любую сторону.

Тем временем, в области существенно замедлился процесс ревакцинации – ее в установленный срок прошли немногим более 366 тысяч белгородцев или менее 60 процентов от тех, кому это следует сделать. Это негативно сказывается на уровне популяционного иммунитета в регионе. Сегодня он ниже, чем был еще в марте текущего года. При этом медики не исключают вероятность роста заболеваемости осенью и призывают именно сейчас пройти ревакцинацию.