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Происшествия13 июня 2022 6:20

В ДТП в Белгородской области пострадали две пенсионерки

Столкновение произошло на 87 км автодороги «Короча - Губкин - граница Курской области»
Алексей СЕРГУНИН
65-летняя пассажирка «ВАЗа» и 73-летняя пассажирка «Шевроле» получили телесные повреждения.

65-летняя пассажирка «ВАЗа» и 73-летняя пассажирка «Шевроле» получили телесные повреждения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, 11 июня около 14:10 на 87 км автодороги «Короча - Губкин - граница Курской области» в районе СНТ Береговое 35-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21703», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Авео» под управлением 76-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП 65-летняя пассажирка «ВАЗа» и 73-летняя пассажирка «Шевроле» получили телесные повреждения и были госпитализированы в лечебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.