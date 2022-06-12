Белгородец обокрал квартиру со спящим собутыльником

Убедившись, что хозяин крепко спит, злоумышленник сложил в пакеты электронику, мелкую бытовую технику, портмоне с документами и одежду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением в отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду обратился 25-летний местный житель. Он сообщил, что из его квартиры пропало имущество на сумму более девять тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый житель Белгородского района.

По предварительным данным, накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки в квартире у потерпевшего. После застолья подозреваемый переместился на лавочку возле подъезда. Решив, что приятель уже уснул, злоумышленник забрался на второй этаж и, отжав окно, которое было открыто на проветривание, проник в квартиру. Убедившись, что хозяин крепко спит, злоумышленник сложил в пакеты электронику, мелкую бытовую технику, портмоне с документами и одежду, после чего покинул квартиру через дверь.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.