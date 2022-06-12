У белгородского курьера похитили велосипед

Злоумышленник вышел из своего подъезда и увидел припаркованный велосипед без противоугонного устройства. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратились сотрудники сервиса доставки товаров. Они сообщили, что у курьера похитили велосипед. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник вышел из своего подъезда и увидел припаркованный велосипед без противоугонного устройства. Подозреваемый сел на него и уехал. Похищенное он впоследствии продал за пять тысяч рублей, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба, причиненного компании, составила около 26 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.