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Общество11 июня 2022 6:29

11 и 12 июня в Белгородской области пройдут ярмарки

Свою продукцию в столице региона представят почти сто товаропроизводителей
Алексей СЕРГУНИН
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент молочной, мясной, рыбной продукции, фруктов, овощей, а также саженцы.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент молочной, мясной, рыбной продукции, фруктов, овощей, а также саженцы.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как обычно, посетителей в Белгороде ждет широкий ассортимент молочной, мясной, рыбной продукции, фруктов, овощей, а также саженцы. Ярмарка будет организована на рынке «Южный» с 9:00 до 15:00 на открытой площадке и в павильоне. Адрес: ул. Костюкова, д. 39 А.

Ярмарку организуют по инициативе губернатора, чтобы белгородцы могли купить продукцию напрямую от производителей, с минимальной наценкой.

Кроме того, сегодня и завтра ярмарки пройдут в 20-ти муниципалитетах региона. Подробнее по ссылке.