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Общество10 июня 2022 15:00

Белгородские автоинспекторы поймали 14 нетрезвых водителей

Суммарно за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 488 нарушений ПДД
Алексей СЕРГУНИН
Семь раз стражи порядка фиксировали выезд водителей на встречную полосу.

Семь раз стражи порядка фиксировали выезд водителей на встречную полосу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

9 июня сотрудники ГИБДД по Белгородской области выявили 488 нарушений правил дорожного движения. От управления отстранены 14 нетрезвых либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также два ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 27 административных материалаов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 52 материала.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 32 водителя. Выявлено также 187 водителей, нарушивших светопропускную способность автостекол, и семь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.