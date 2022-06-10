Белгородские автоинспекторы поймали 14 нетрезвых водителей

Семь раз стражи порядка фиксировали выезд водителей на встречную полосу. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

9 июня сотрудники ГИБДД по Белгородской области выявили 488 нарушений правил дорожного движения. От управления отстранены 14 нетрезвых либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также два ранее лишенных права управления.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 27 административных материалаов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 52 материала.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 32 водителя. Выявлено также 187 водителей, нарушивших светопропускную способность автостекол, и семь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.