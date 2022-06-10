Ранее судимый белгородец похитил велосипед у 5-летнего мальчика

В апреле этого года в ОМВД России по Яковлевскому городскому округу обратилась мать пятилетнего мальчика. Она сообщила о пропаже с территории домовладения детского велосипеда стоимостью около трех тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался сосед заявительницы – ранее судимый, нигде не работающий местный житель 1995 года рождения. В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Полицейским удалось установить, что подозреваемый сдал похищенный велосипед в ломбард, откуда он будет изъят в рамках расследования уголовного дела и возвращен владельцу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.