11 июня в Белгородской области воздух прогреется до 31 градуса тепла

В жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 11 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений от двух до семи метров в секунду, днем северный, от восьми до 13-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от плюс 26-ти до плюс 31-го градуса. В Белгороде ночью от 14-ти до 16-ти градусов выше ноля, днем – от 28-ми до 30-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона в знойные дни носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112». Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям перед поездкой обязательно проверять техническое состояние машины. В жару особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Помните, что в жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.