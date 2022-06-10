12 июня в центре Белгорода ограничат движение транспорта

Власти города приносят извинения за временные неудобства. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, проехать с 7:00 12 июня до окончания мероприятий нельзя будет по следующим улицам:

- по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;

- по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;

- по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;

- по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;

- по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;

- по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковская;

- по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская;

- по улице Победы от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда.

Объездной маршрут - ул. Князя Трубецкого, проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице 5 Августа.

Приносим извинения за временные неудобства.