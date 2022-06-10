12 июня в центре Белгорода ограничат движение транспорта

Власти города приносят извинения за временные неудобства.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, проехать с 7:00 12 июня до окончания мероприятий нельзя будет по следующим улицам:
- по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;
- по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;
- по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;
- по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;
- по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
- по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковская;
- по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская;
- по улице Победы от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда.
Объездной маршрут - ул. Князя Трубецкого, проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице 5 Августа.
Приносим извинения за временные неудобства.