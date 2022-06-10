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Здоровье10 июня 2022 11:01

Пенсионерка из Москвы скончалась от коронавируса в Белгородской области

Тем временем 52 жителя региона победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 161-го госпитализированного восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 161-го госпитализированного восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе еще один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Москвы 1939 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной больнице.

За это же время 34 пациента заболели, а выздоровели – 52. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 216 человек, выздоровели – 128 320, умер – 2 272. Сейчас из 161-го госпитализированного восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на два пациента больше.