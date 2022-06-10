Пенсионерка из Москвы скончалась от коронавируса в Белгородской области

Сейчас из 161-го госпитализированного восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе еще один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Москвы 1939 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной больнице.

За это же время 34 пациента заболели, а выздоровели – 52. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 216 человек, выздоровели – 128 320, умер – 2 272. Сейчас из 161-го госпитализированного восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на два пациента больше.