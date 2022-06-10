Сегодня «Салюту» нужна только победа. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня, 10 июня, белгородский «Салют» завершит сезон-2021/22 в рамках ФНЛ-2 домашней встречей против «Саранска». Начало игры в 18:00.

Для того чтобы финишировать на втором месте в своей группе, команде Виктора Навоченко нужно сегодня побеждать и надеяться на домашнее поражение саратовского «Сокола» от столичной «Родины». Тогда у команд будет по 39 очков, но этого еще недостаточно из-за результатов личных встреч с саратовцами (они в пользу «Сокола»). Необходимо равенство очков у трех или четырех команд. Нам еще нужна победа брянского «Динамо» над домодедовским «Пересветом» или «Строгино» - во Владивостоке, чтобы кто-то из них также набрал 39 очков. Таким образом, если саратовцы проигрывают, а все остальные претенденты на медали побеждают, то четыре команды набирают равное количество очков. У «Салюта» и «Строгино» будет по 12 побед, у «Саратова» - 11, у «Динамо» - 10. Серебряные медали отправляются в Белгород, бронзовые – в Москву.

Рассмотрим вариант, при котором мы финишируем третьими. Нам нужно побеждать и надеяться, что «Сокол» не проиграет «Родине». Для завоевания третьего места «Салюту» необходимо сохранить паритет с брянским и московским клубом. Если все три команды сыграют с одинаковым результатом, то призовое место останется за нами. В случае поражения или ничьи «Строгино», даже победа «Салюта» над «Саранском» не гарантирует бронзу. В этом случае нам необходима неудача «Динамо». Если белгородцы и брянцы в своих матчах побеждают, а москвичи оступаются, то только у «Салюта» и «Динамо» будет равное количество очков. Но на первый план выходят результаты личных встреч. Это означает, что брянские футболисты станут третьими, а белгородские – четвертыми.

В общем, вариантов уйма, ясно одно – нам нужна только победа.