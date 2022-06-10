Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика10 июня 2022 8:43

«Открытие»: половина предпринимателей пока не ощутила влияние санкций

50 % компании малого и среднего бизнеса заявляют, что специальная операция и санкции не повлияли на их бизнес
Источник:kp.ru
ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» опубликовал результаты опроса, проведенного среди бизнес-сообщества.

ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» опубликовал результаты опроса, проведенного среди бизнес-сообщества.

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на их работу, предприниматели чаще всего называют рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование (42%), а также отсутствие поставок и/или дефицит импортных комплектующих, сырья, оборудования (28%). Около 18% в качестве негативных факторов для их бизнеса отметили уход из России и/или ограничение деятельности иностранных компаний – поставщиков товаров и сырья, 16% – снижение спроса на выпускаемую продукцию в России, 15 % – прекращение работы зарубежных платежных систем.

Временно приостановили работу или собираются закрывать бизнес лишь 7% опрошенных. Еще 18% заняли выжидательную позицию, а 19% компаний сокращают свой бизнес на фоне кризиса. Есть и 7% тех, которые заявили, что их бизнес в последние три месяца, наоборот, начал развиваться.