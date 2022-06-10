«Открытие»: половина предпринимателей пока не ощутила влияние санкций

ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» опубликовал результаты опроса, проведенного среди бизнес-сообщества.

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на их работу, предприниматели чаще всего называют рост цен на импортные комплектующие, сырье и оборудование (42%), а также отсутствие поставок и/или дефицит импортных комплектующих, сырья, оборудования (28%). Около 18% в качестве негативных факторов для их бизнеса отметили уход из России и/или ограничение деятельности иностранных компаний – поставщиков товаров и сырья, 16% – снижение спроса на выпускаемую продукцию в России, 15 % – прекращение работы зарубежных платежных систем.

Временно приостановили работу или собираются закрывать бизнес лишь 7% опрошенных. Еще 18% заняли выжидательную позицию, а 19% компаний сокращают свой бизнес на фоне кризиса. Есть и 7% тех, которые заявили, что их бизнес в последние три месяца, наоборот, начал развиваться.