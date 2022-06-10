Белгородский экоохотнадзор не нашел медведицу с медвежатами

Более суток проводился мониторинг ситуации с поиском животных, но никто из местных жителей ничего не видел. Фото: Андрей АБРАМОВ

8 июня в ряде белгородских пабликов появились сообщения о том, что в районе села Никольского была замечена медведица с медвежатами. Добрые люди призвали не выпускать детей на улицу. Другие неравнодушные жители региона сообщили о появлении животных в Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Сегодня в ведомстве заверили «КП», что вся информация о медведице и медвежатах – обычный фейк. Сотрудники экоохотнадзора молниеносно отреагировали на сообщение и вечером 8 июня выехали к предполагаемому месту, где гуляли медведи. Более суток проводился мониторинг ситуации с поиском животных, но никто из местных жителей ничего не видел.