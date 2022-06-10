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Общество10 июня 2022 8:07

Белгородский экоохотнадзор не нашел медведицу с медвежатами

В ведомстве уверены, что информация в соцсетях оказались фейком
Алексей СЕРГУНИН
Более суток проводился мониторинг ситуации с поиском животных, но никто из местных жителей ничего не видел.

Более суток проводился мониторинг ситуации с поиском животных, но никто из местных жителей ничего не видел.

Фото: Андрей АБРАМОВ

8 июня в ряде белгородских пабликов появились сообщения о том, что в районе села Никольского была замечена медведица с медвежатами. Добрые люди призвали не выпускать детей на улицу. Другие неравнодушные жители региона сообщили о появлении животных в Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Сегодня в ведомстве заверили «КП», что вся информация о медведице и медвежатах – обычный фейк. Сотрудники экоохотнадзора молниеносно отреагировали на сообщение и вечером 8 июня выехали к предполагаемому месту, где гуляли медведи. Более суток проводился мониторинг ситуации с поиском животных, но никто из местных жителей ничего не видел.