«Село в фокусе»: белгородка стала бронзовым призером фотоконкурса

Трогательный момент общения пожилой женщины со своей коровой. Фото с сайта agro2021.ru.

Фотоконкурс «Село в фокусе», посвященный Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, был объявлен Росстатом в марте. Участие в нем могли принять абсолютно все желающие – и любители, и профессионалы, и те, кто делает только первые шаги в фотоискусстве, и уже маститые фотохудожники. Всем им было предложено поделиться своими фотонаблюдениями за современной сельской жизнью, показать красоту простых вещей. Героями конкурсных снимков могли стать люди за работой, сельскохозяйственные животные и культуры и даже средства механизации технологических процессов в АПК.

В общей сложности с марта по середину мая на конкурс поступило более 800 работ из большинства регионов страны. Самую высокую активность проявили жители Удмуртской республики, приславшие 69 снимков. Второе место по количеству работ разделили Белгородская область и республика Бурятия (по 39), на третьем месте – Московская область (36).

Трех победителей и десятерых призеров определяли в два этапа: с помощью пользовательского голосования на сайте СХМП-2021 и выбора жюри фотоконкурса. Третью премию и 14 тыс. рублей завоевала Галина Анопченко из Белгородской области. На снимке-победителе – многим хорошо знакомый эпизод сельской жизни: трогательный момент общения пожилой женщины со своей коровой.

- Решила принять участие в фотоконкурсе, тема которого многим, так или иначе близка, - пояснила наша землячка. - Эпизод сельской жизни. Как только я увидела эту тему, абсолютно без раздумий и сомнений я знала, что делать. Наверное, у каждого есть моменты, в которые была возможность соприкоснуться с сельской жизнью. Мое детство прошло в селе, я поехала именно туда», – рассказывает автор историю создания своей работы.

Еще двое наших земляков Евгений Брюхович и Инна Чувакова вошли в число десяти призеров конкурса, которые получат по 3 тысячи рублей.