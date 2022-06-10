В Белгородской области увеличат размер компенсаций на питание в школах

Новый стандарт питания вводится поэтапно. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В прошлом году в нашем регионе был принят единый региональный стандарт школьного питания. Типовое меню завтраков и обедов для школьников разработано с учетом пожеланий самих учащихся и их родителей. В декабре в течение двух недель в 46 школах Белгорода проходили дегустации и обсуждения. Свое мнение высказали более 1500 родителей.

Новый стандарт вводится поэтапно. Для производства школьного питания используются продукты местного производства. Детей кормят за счет бюджета.

- С прошлого года мы системно начали заниматься школьным питанием, - уточнил накануне во время своего выступления перед депутатами областной Думы губернатор Вячеслав Гладков. - Были вопросы по поводу молока и меда - оставлять их в рационе школьников или нет. Решили оставить. Мы будем продолжать придерживаться единого регионального стандарта школьного питания, даже если для этого понадобятся дополнительные расходы.

Кроме этого, в этом году продолжат установку нового оборудования в школьные столовые, например, пароконвектоматы – устройства, позволяющие сохранять диетические свойства пищи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.