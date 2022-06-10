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Происшествия10 июня 2022 6:22

Двум белгородцам грозит до четырех месяцев ареста за мошенничество при оформлении кредита

Они указали недействительные сведения о трудовой деятельности и размере заработной платы
Алексей СЕРГУНИН
Суммарно мужчины взяли займ в 26 тысяч рублей.

Суммарно мужчины взяли займ в 26 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В УМВД России по Белгороду обратились представители финансового учреждения. Они сообщили о том что, заемщики не выполняют условия договора и не выплачивают ежемесячные платежи по кредитам.

В ходе проверки полицейские установили 36-летнего жителя Белгорода, оформившего займ на личные нужды. По предварительным данным, при заполнении заявки он указал недействительные сведения о трудовой деятельности и размере заработной платы. Кредит в 20 тысяч рублей мужчина не выплачивал. Аналогичное преступление совершил 31-летний житель региона, который взял займ на личные нужды порядка шести рублей. Кредит мужчина также отдавать не планировал.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в соответствии с ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования) обоим злоумышленникам грозит арест на срок до четырех месяцев.