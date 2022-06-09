В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о продлении «желтого» уровня террористической опасности до 24 июня. Соответствующее постановление уже подписано.

«Желтый» уровень в приграничном регионе ввели 11 апреля. Он продолжит действовать до 24 июня. До этого же числа в регионе продлевается и постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. В период действия уровня опасности белгородцев просят быть максимально бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах, людях и автомобилях.