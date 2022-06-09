Тридцатиградусная жара ожидает белгородцев в эту пятницу

Осадков в пятницу не ожидается. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Лето в Белгородской области продолжает набирать обороты. С каждым днем становится все теплее. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Ночью обещают от 9 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

В такую погоду центрами притяжения всегда становятся пляжи. Сотрудники МЧС просят белгородцев выбирать для отдыха у воды только специально оборудованные места, где дежурят спасатели и медики. Вода еще не успела сильно прогреться. Постарайтесь не переохлаждаться во время купания.