«Открытие» укрепляет сотрудничество с областным фондом поддержки МСП

Банк выиграл лот на размещение средств «Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства».

Размер привлеченных средств составил 76,3 миллиона рублей сроком на 61 день, что составляет 30% от общего объема размещаемых в рамках конкурса средств фонда. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» полностью соответствует требованиям Фонда к кредитным организациям.

- Как системно значимый банк «Открытие» пользуется доверием ключевых государственных институтов. Наша победа в конкурсе Фонда - еще одно подтверждение нашей деловой репутации, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.