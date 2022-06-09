Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2022 14:15

В ходе первого этапа операции «Мак – 2022» белгородские полицейские изъяли из незаконного оборота почти 2,5 кг наркотиков

Всего было выявлено 36 преступлений в данной сфере
Анастасия Лемешко

Операция «Мак – 2022» стартовала в Белгородской области 30 мая. Ее первый этап проводился по 8 июня включительно. За это время сотрудники полиции выявили 36 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Большая часть – это хранение запрещенных веществ.

- Из незаконного оборота изъято почти два с половиной килограмма наркотических средств и частей наркотикосодержащих растений, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Полицейские призывают белгородцев сообщать о ставших известными фактах распространения и употребления наркотиков, а также культивирования запрещенных растений и очагах их дикого произрастания в по номеру 02 или на «телефон доверия» УМВД: 8 (4722) 352-033.