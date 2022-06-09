В Белгородской области за сутки загорелись трактор, легковушка и грузовик с углем

За сутки спасатели трижды тушили загоревшийся транспорт. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В одном из случаев причиной пожара мог стать поджог

В среду, 8 июня, в селе Скородное Губкинского городского округа загорелся трактор «Т-150». Огонь повредил кабину. Пожар в течение нескольких минут ликвидировали. Предположительно, причиной могла стать неисправность.

В селе Бочковка Белгородского района в тот же день сгорела «Тойота Королла». Вероятно, иномарка полыхнула тоже из-за имевшейся неисправности.

В ночь на 9 июня в Старом Осколе на улице 1-ой Конной Армии произошел пожар в грузовом автомобиле «Вольво». Огонь полностью повредил полуприцеп, в котором к тому же находилось 250 килограммов древесного угля. Спасатели предполагают, что причиной возгорания мог стать поджог.