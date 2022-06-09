В Белгородской области почтили память погибшего офицера СОБР «Белогор»

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В день рождения офицера СОБР «Белогор» капитана милиции Алексея Михайлова, погибшего при исполнении служебного долга, в Курасовском центре культурного развития Белгородской области состоялся фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Войны не знали мы, но всё же». В творческом конкурсе приняли участие чтецы, солисты, ансамбли и хореографические коллективы Белгородской области.

Перед концертом ветераны и офицеры СОБР «Белогор», представители администрации, епархии и родной брат капитана возложили венки к могиле погибшего офицера.

- Сегодня Алексею могло бы исполниться 49 лет. Память о нашем боевом товарище свято хранится в отряде. Отрадно, что и земляки не забывают об Алексее, проводят памятные мероприятия, турниры и конкурсы в его честь. Ценой своей жизни он выполнил свой офицерский долг. Благодаря таким офицерам мы можем с уверенностью смотреть в будущее, гордиться своей страной и чтить ее историю! - сказал заместитель командира СОБР «Белогор» полковник полиции Алексей Зенин.