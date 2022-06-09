В Белгороде благоустроят Пушкинскую аллею

В мэрии рассказали, какой станет Пушкинская аллея. фото: со страницы администрации Белгорода в соцсети.

Администрация Белгорода рассказала о том, какая реконструкция ждет Пушкинскую аллею. План реализации проекта обсудили с главным ландшафтным архитектором Еленой Семенковой.

Центральную аллею планируется вымостить плиткой. Здесь также оформят народные тропы и отремонтируют наружное освещение. Кроме того, обустроят детские площадки, в том числе инклюзивную, воркаут-комплекс и зону тихого отдыха.

Зеленые насаждения уже обследовали дендрологи. Старые деревья, которые могут угрожать безопасности отдыхающих, уберут. Здоровые хотя оформить приствольными кругами со щепой. Отмечается также, что эту локацию и дизайн-проект выбрали сами жители города еще в прошлом году.