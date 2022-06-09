За сутки в Белгородской области не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

По данным на 9 июня, за прошедшие сутки в Белгородской области заболели коронавирусом 31 человек. Выздоровели при этом 33. Статистика порадовала еще одной цифрой – смертей от ковида за день в регионе не зарегистрировано.

Госпитализированы 163 человека. Восемь из них подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 480.

За время пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131182 человека. Выздоровели 128268. Умерли 2271.

По последним данным, прошли вакцинацию двукратно 1027134 жителя региона, получили первый компонент 1066607.