В Белгородской области столкнулись «Газель» и мотоцикл

По данным полиции, при выполнении обгона мотоциклист не убедился в безопасности маневра. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 8 июня, в половине седьмого вечера на улице Никольская города Валуйки. По предварительным данным, 36-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» при выполнении обгона не убедился в безопасности своего маневра. В результате он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ 3302» под управлением 41-летнего мужчины.

- Водитель мотоцикла получил травмы, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Еще одна авария произошла в тот же день в Белгороде. По предварительной информации, около одиннадцати дня во дворе дома на улице Щорса 47-летний водитель «Рено Логан» при движении задним ходом наехал на 72-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы.