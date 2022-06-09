Под Белгородом пенсионера обворовал незнакомец, обещавший помочь с ремонтом телевизора

В Белгородском районе полиция задержала подозреваемого в краже у пенсионера. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

В белгородский районный отдел полиции обратился 72-летний житель поселка Октябрьский. Мужчина сообщил, что у него украли инструменты и деньги с банковского счета.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 36-летний житель одного из сел. По предварительным данным, он встретил пенсионера на улице и, разговорившись с ним, узнал, что у дедушки сломался телевизор. Предложив помочь с ремонтом, злоумышленник пришел в дом пожилого мужчины. Осмотрев технику, лже-мастер попросил болгарку и с разрешения хозяина отправился за нею в гараж. Увидев там инструменты, подозреваемый припрятал их на улице, а пенсионеру сказал, что решил обойтись без них. Продолжив делать вид, что чинит телевизор, мужчина нашел банковскую карту пожилого мужчины, после чего объявил о необходимости ненадолго отлучиться.

- Злоумышленник обещал вернуться, но так больше и не появился. Вместе с ним пропали болгарка, сварочный аппарат, бензопила и банковская карта, которой подозреваемый расплатился в магазинах, потратив 9 тысяч рублей. Похищенные инструменты он вскоре продал, - рассказали в пресс-службе областного Управления МВД.

За кражу в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.