Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» приглашает на работу

Белгородэнерго приглашает на работу специалистов.
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» гарантирует оформление по Трудовому кодексу, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, а также льготы по коллективному договору.
Для работы в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» требуются:
Операторы связи третьего разряда:
— обязанности: телефонные консультации по вопросам электроснабжения;
— зарплата: от 23 тысяч рублей; сменный график работы;
— требования: чёткая дикция, грамотная речь, уверенный пользователь ПК.
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Энергодиспетчеры:
— обязанности: оперативно-технологическое управление энергооборудованием распределительных электрических сетей 0,4-10 киловольт;
— зарплата: 42 тысячи рублей; сменный график работы;
— требования: высшее энергетическое образование, опыт оперативной работы в электроэнергетике;
Электромонтёры, электрослесари 3-5 разряда:
— обязанности: ремонт и эксплуатация электрооборудования распределительных сетей и подстанций;
— зарплата: от 26 до 38 тысяч рублей;
— требования: профильное образование по профессии «электромонтёр», «электрослесарь».
Водители, машинисты экскаватора, машинисты автовышки и автогидроподъемника:
— обязанности: управление автотранспортным средством;
— зарплата: от 27 до 50 тысяч рублей.
— требования: категории В, С, свидетельство автовышки.
Обращайтесь:
тел. (47-22) 30-42-19,
моб. +7 910 221-52-95,
эл. почта: dup_belenergo@mrsk-1.ru