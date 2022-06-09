Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» приглашает на работу

Белгородэнерго приглашает на работу специалистов.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» гарантирует оформление по Трудовому кодексу, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, а также льготы по коллективному договору.

Для работы в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» требуются:

Операторы связи третьего разряда:

— обязанности: телефонные консультации по вопросам электроснабжения;

— зарплата: от 23 тысяч рублей; сменный график работы;

— требования: чёткая дикция, грамотная речь, уверенный пользователь ПК.

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Энергодиспетчеры:

— обязанности: оперативно-технологическое управление энергооборудованием распределительных электрических сетей 0,4-10 киловольт;

— зарплата: 42 тысячи рублей; сменный график работы;

— требования: высшее энергетическое образование, опыт оперативной работы в электроэнергетике;

Электромонтёры, электрослесари 3-5 разряда:

— обязанности: ремонт и эксплуатация электрооборудования распределительных сетей и подстанций;

— зарплата: от 26 до 38 тысяч рублей;

— требования: профильное образование по профессии «электромонтёр», «электрослесарь».

Водители, машинисты экскаватора, машинисты автовышки и автогидроподъемника:

— обязанности: управление автотранспортным средством;

— зарплата: от 27 до 50 тысяч рублей.

— требования: категории В, С, свидетельство автовышки.

Обращайтесь:

тел. (47-22) 30-42-19,

моб. +7 910 221-52-95,

эл. почта: dup_belenergo@mrsk-1.ru