На фасаде дома в центре Белгорода после реконструкции останется историческая надпись

Горожане попросили мэра сохранить надпись, как частичку истории Белгорода. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов рассказал в своем телеграмм-канале, что при реконструкции фасада дома №53 на Гражданском проспекте решили не убирать историческую надпись.

- На первом этаже здания откроется кафе, но «Слово» останется, - рассказал градоначальник.

По его словам многие белгородцы с советских времен помнят одноименный магазин, который был своего рода визитной карточкой. А рядом находилось кафе, где готовили самые вкусные корзиночки с зефиром.

После того, как последний арендатор снял вывести с дома, взору горожан вновь открылась надпись «Слово», навеявшая многим теплые воспоминания. Жители областного центра попросили мэра сохранить эту частичку истории.

- Мы начали переговоры с будущим арендатором. На этом месте планируется открыть новое уютное кафе. Рад, что нам удалось прийти к согласию – надпись «Слово» в названии сохранится. Фасад здания после реконструкции также не поменяется, - рассказал Антон Иванов.