В Белгороде волонтерам вручили ведомственные медали Росгвардии

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Ведомственные медали «За содействие» волонтерам Михаилу и Ирине Хлынцевым вручил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин.

- Благодарю вас за огромный вклад в деле оказания гуманитарной помощи населению на освобождённых территориях. Волонтёрские движения со всей страны делают по истине добрые дела, – отметил генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин.

Семья Хлынцевых занимаются поиском и сбором товаров для продовольственных наборов. Это продукты первой необходимости - крупы и макароны, сахар и консервы, чай, сгущёнку, масло, медикаменты, детские товары и питание. Дальше волонтеры передают наборы военнослужащим Росгвардии для доставки нуждающимся жителям.

Сотрудники Росгвардии и МЧС России продолжают участвовать в оказании гумпомощи населению на освобожденных от националистических формирований территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.