Белгородский Следком проверяет обстоятельства гибели на воде двух подростков

С начала лета на водоемах в Белгородской области погибли уже двое детей. фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

С начала лета в Белгородской области в водоемах погибли уже двое детей. Так 3 июня в селе Терновка Яковлевского городского округа утонул 11-летний ребенок. По данным следствия, находившиеся на берегу подростки пытались сами ему помочь, а также вызвали службу спасения и скорую. К несчастью, трагедии избежать не удалось.

Региональный Следком сообщает, что место, где утонул мальчик, не предназначено для отдыха у воды и купания. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.

Второе происшествие случилось 7 июня на Губкинском городском пляже. Подростки отправились на водоем, не предупредив об этом родителей. По предварительным данным, во время очередного заплыва 15-летний мальчик стал тонуть и звать на помощь. Подросткам и дежурившим на пляже спасателям не удалось его спасти. По информации СК, купание в этом водоеме пока запрещено, так как подрядная организация еще не завершила работы по благоустройству пляжа. По факту гибели юноши проводится проверка.

В обоих случаях следователи устанавливают все обстоятельства происшествий, проверяют условия жизни подростков и их воспитания, достаточность принятых мер по обеспечению безопасности на воде. В СК призывают белгородцев не допускать купания в неустановленных местах, а также обучать детей плаванию в рамках региональной программы.