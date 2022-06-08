9 июня в Белгородской области воздух прогреется до 29-ти градусов

В дни с повышенной температурой воздуха старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью от восьми до 13-ти градусов тепла, днем – от плюс 24-х до плюс 29-ти градусов. В Белгороде ночью от 11-ти до 13-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 26-ти до плюс 28-ми градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона в знойные дни носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул. Инспекторы ГИМС напоминают жителям региона, что, несмотря на открытие купального сезона, водоемы еще не достигли минимально допустимой температуры в 18 градусов, поэтому заходя в воду, следует быть предельно осторожными и не заплывать далеко от берега. А рыбакам спасатели рекомендуют перед уходом на рыбалку обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.