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Здоровье8 июня 2022 14:13

Еще 35 белгородцев заболели ковидом

Тем временем 43 жителя региона вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 128 235 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 128 235 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе еще один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1968 года рождения. Она проходила лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 35 пациентов заболели, а выздоровели – 43. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 131 151 человек, выздоровели – 128 235, умер – 2 271. Сейчас из 162-х госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на одного пациента больше.