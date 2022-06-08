Еще 35 белгородцев заболели ковидом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 128 235 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе еще один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1968 года рождения. Она проходила лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 35 пациентов заболели, а выздоровели – 43. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 131 151 человек, выздоровели – 128 235, умер – 2 271. Сейчас из 162-х госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на одного пациента больше.