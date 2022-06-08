Белгородец во время ссоры ударил сожительницу обувной ложкой по лбу

По предварительным данным, конфликт в одной из квартир Белгорода произошел из-за ревности. Сцене предшествовало застолье. В ответ на претензии сожительницы 42-летний мужчина решил уйти из дома. Однако спутница попыталась ему помешать. В пыле ссоры подозреваемый схватил обувную ложку в прихожей и несколько раз ударил ею по лбу 48-летнюю подругу. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области в отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему может грозить до двух лет лишения свободы.