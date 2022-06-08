На белгородских дорогах за день произошло три ДТП с мотоциклами и велосипедом

В ДТП в Старом Осколе пострадал 17-летний мотоциклист. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во вторник, 7 июня, в Белгородской области произошло стразу три ДТП с двухколесным транспортом. В поселке Октябрьский в четвертом часу дня водитель сбил 11-летнего велосипедиста и скрылся. Ребенок получил травмы. Сотрудники ГИБДД оперативно разыскали уехавшего с места происшествия автомобилиста. Им оказался 55-летний мужчина, управлявший «Рено Логан».

Около двух часов дня в Старом Осколе 44-летний водитель «Лады» с автоприцепом, по предварительным данным, при повороте налево не пропустил «Минск» под управлением 17-летнего юноши. При столкновении подросток пострадал.

В Новооскольском городском округе произошла смертельная авария. По предварительным данным, около восьми вечера на трассе «Белгород – Новороссийск» 25-летняя девушка за рулем «Лады Приоры» при повороте налево не уступила дорогу, двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Хонда» под управлением 38-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.