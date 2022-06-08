В Белгородской области время работы школьных лагерей планируют продлить до 17 часов

Вячеслав Гладков рассказал, что с 15 июня в регионе продлят до 17 часов работу школьных лагерей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жительница Белгородской области во время прямой линии «10 вопросов губернатору» поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, почему школьные лагеря работают до 13 часов 30 минут, и куда после их закрытия идти детям. Ведь некоторые родители из-за работы не могут так рано забрать ребенка.

- Вы абсолютно правы. Меня, правда, удивляет - до 13.30. По докладу моих подчиненных до 15 часов. У нас произошла трагедия. Ребенок, который был в городском лагере, пришел домой, поиграл, потом пошел на карьер, начал кататься на плоту и погиб, утонул. Дал поручение продлить работу школьных городских лагерей до 17 часов. Мы сделаем это с 15 июня, - отметил Вячеслав Гладков. Он также объяснил, что потребуется несколько дней, поскольку необходимо дополнительно выделить деньги на содержание таких лагерей: оплату труда учителям, воспитателям, вожатым и техническому персоналу.

Глава региона также рассказал, что этим летом около двух тысяч белгородских школьников отдохнул в лагерях Краснодарского и Ставропольского края. Около четырехсот детишек уже прибыли в Анапу. Напомним, в приграничных территориях Белгородской области в этом году из соображений безопасности не смогли открыть загородные лагеря. Вячеслав Гладков отметил, что все остальные работают в полном объеме. Плюс в регионе увеличили количество городских лагерей.