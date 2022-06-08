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Общество8 июня 2022 9:07

В Белгородской области планируют продлить «желтый» уровень опасности

Соответствующее решение будет принято на этой неделе
Анастасия Лемешко
После 9 июня «желтый» уровень в Белгородской области, скорее всего, продлят. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

После 9 июня «желтый» уровень в Белгородской области, скорее всего, продлят. Фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

7 июня во время традиционной прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, будет ли в Белгородской области продлен «желтый» уровень террористической опасности. Его ввели в регионе 11 апреля и впоследствии продлевали. На данный момент он действует по 9 июня.

- В четверг решение должно быть принято, но на сегодняшний день я не вижу причин его не продлять вновь. Думаю, что пока других вариантов у нас с вами, к сожалению, нет, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.