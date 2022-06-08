В Белгородской области утонул 15-летний юноша

Обстоятельства гибели ребенка выясняются. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Во вторник, 7 июня, на реке Осколец в городе Губкине произошла трагедия. На городском пляже водолазы поисково-спасательной службы извлекли из воды утонувшего 15-летнего мальчика. Как сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка.

Спасатели также поделились рядом рекомендаций для детей и взрослых, как избежать трагедии во время отдыха у водоема. Сотрудники МЧС призывают не допускать грубых игр на воде: нельзя подплывать под купающегося, «топить» человека ради шутки, подавать ложные сигналы о помощи. Не следует оставлять на берегу без присмотра детей. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и медики. В воде советуют находиться не больше пятнадцати минут.

Переохлаждение может привести к судорогам. Разумеется, в нельзя заходить в воду выпивши. Белгродцам также напоминают, что в незнакомых местах с разгону прыгать в воду или нырять опасно. Так можно получить серьезную травму, ударившись о грунт, корягу или сваю. Не следует также использовать гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.