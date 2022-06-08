Сбербанк и ЮВЖД заключили меморандум о сотрудничестве

.

ЮВЖД и Центрально-Черноземный банк ПАО СберБанк подписали Меморандум о сотрудничестве в сферах экономики, социальной политики и инновационного развития.

Подписи под документом поставили первый заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации Евгения Пронуза и управляющий директор – директор центра продаж корпоративным клиентам Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк Ирина Белокурова.

Подписание меморандума предполагает взаимовыгодный обмен опытом в области применения современных технологий, цифровизации процессов, а также финансового партнерства. Сбер со своей стороны готов предоставить комплексное решение по снижению операционных и экономических рисков в деятельности ЮВЖД. Стороны планируют реализовать пилотный проект «Цифровой поезд». Он предполагает внедрение продуктов экосистемы Сбера на маршрутах поездов ближнего следования.

Еще одним направлением сотрудничества станет взаимодействие в сфере социальной политики. Компании планируют вести работу по корпоративному эко-волонтёрству, программам наставничества, финансовой грамотности и культурно-спортивным мероприятиям.

Евгения Пронуза, первый заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации:

«Соглашение будет способствовать не только эффективному использованию экономических и производственных возможностей, но и поможет выработать подходы к реализации совместных проектов в сфере цифровизации и инициировать взаимодействие в различных функциональных областях».

Ирина Белокурова, управляющий директор – директор центра продаж корпоративным клиентам Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Подписание меморандума - это хороший залог успешного дальнейшего сотрудничества. ЮВЖД – один из филиалов-лидеров в системе ОАО «РЖД». Мы готовы предложить нашим партнерам эффективные инструменты и продукты, чтобы не только сохранить высокий темп работы дороги, но и улучшать производственные показатели».