Под Белгородом мужчина с ножом напал на продавца в магазине

Схватив продавца за волосы и угрожая ей ножом, нападавший потребовал деньги. фото: скриншот видео.

Преступление произошло около трех часов дня 6 июня в городе Строителе. По предварительным данным, в продуктовый магазин зашел мужчина в медицинской маске и перчатках. Он попросил продавца достать из холодильника холодную воду. Когда 58-летняя женщина наклонилась, он схватил ее за волосы, приставил нож и потребовал деньги. Испугавшись, она отдала нападавшему больше 12 тысяч рублей, которые были в кассе. Спрятав их в карман, злоумышленник выбежал на улицу. Продавец бросилась вслед за ним.

Крик женщины услышал находившийся неподалеку 26-летний местный житель. Он сразу же позвонил в полицию и бросился в погоню за злоумышленником, передавая информацию о маршруте его движения сотруднику уголовного розыска. Спустя несколько минут оперативник был на месте. При содействии неравнодушного мужчины он задержал подозреваемого, несмотря на его активное сопротивление. Похищенные деньги изъяли.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области сообщает со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Яковлевскому городскому округу Олесю Моисеенко сообщает, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Задержанным оказался 33-летний житель региона, ранее судимый за особо тяжкие преступления. Как он сам признается на видео, в том числе, за убийство. Теперь мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.