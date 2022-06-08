Белгородец распылил газовый баллончик в лицо коллеге

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду от сотрудников лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 56-летний местный житель. Правоохранители установили, что мужчина пострадал во время конфликта со своим знакомым. В совершении противоправных действий подозревается 53-летний житель Белгородского района.

По предварительным данным, мужчины работают на одном из предприятий города. Во время проверок на проходной между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый достал из кармана аэрозольный баллончик и распылил в лицо оппоненту. В результате потерпевший получил ожог роговицы глаза.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.