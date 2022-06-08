В Белгороде проходят бесплатные тренировки

Проводить занятия на 23 площадках дворовые тренеры будут все лето. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В их числе Надежда Акиньшина. В проекте «Дворовый тренер» активистка с 2013 года. Спортом Надежда занимается с детства и знает о нем все. Свои тренировке она проводит во дворе дома на проспекте Б. Хмельницкого, 148. На занятия к ней в основном приходят дети.

- Я очень люблю общение с ребятами, - заявил Надежда Акиньшина. - Моя цель - укрепить их здоровье, развить ловкость и выносливость, научить работать в команде.

Проводить занятия на 23 площадках дворовые тренеры будут все лето. Горожан ждут мастер-классы, занятия по гиревому спорту, боевым единоборствам, фитнесу, а также спортивные праздники и междворовые соревнования. Итоги сезона подведут к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.