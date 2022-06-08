Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 июня 2022 6:27

В Белгороде проходят бесплатные тренировки

Укреплять здоровье горожанам помогают дворовые тренеры
Алексей СЕРГУНИН
Проводить занятия на 23 площадках дворовые тренеры будут все лето.

Проводить занятия на 23 площадках дворовые тренеры будут все лето.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В их числе Надежда Акиньшина. В проекте «Дворовый тренер» активистка с 2013 года. Спортом Надежда занимается с детства и знает о нем все. Свои тренировке она проводит во дворе дома на проспекте Б. Хмельницкого, 148. На занятия к ней в основном приходят дети.

- Я очень люблю общение с ребятами, - заявил Надежда Акиньшина. - Моя цель - укрепить их здоровье, развить ловкость и выносливость, научить работать в команде.

Проводить занятия на 23 площадках дворовые тренеры будут все лето. Горожан ждут мастер-классы, занятия по гиревому спорту, боевым единоборствам, фитнесу, а также спортивные праздники и междворовые соревнования. Итоги сезона подведут к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.