Белгородский «Салют» оформил четвертую домашнюю победу подряд

Заключительный матч сезона белгородцы проведут 10 июня дома с «Саранском» (седьмое место, 27 очков). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В очередном матче второго этапа ФНЛ-2 белгородский «Салют» на своем поле разгромил дубль хабаровского СКА (3:0). По разу дальневосточников огорчили Андрей Ивантеев (13-я), Денис Дегтев (57-я) и Александр Канищев (71-я).

«Салют»: Ковалев, Жилмостных, Мастеров (Викторов, 75), Крикуненко, Ивантеев, Малахов (Сошников, 82), Дудайти (Корнеев, 79), Канищев (Агеев, 79), Суриков, Корольков (Матвевнин, 75), Дегтев.

Таким образом, наши парни победили на своем поле в третьем матче кряду. 11 мая в Белгороде были повержены «Химки-2» (2:0), 15 мая – московский «Строгино» (3:1), 28 мая – домодедовский «Пересвет» (4:1).

После этого успеха «Салют» делит третье - пятое места с 36-ю очками. Лидирует московская «Родина» - 49 баллов. Заключительный матч сезона белгородцы проведут 10 июня дома с «Саранском» (седьмое место, 27 очков). Начало встречи в 18:00. Если наши парни победят, а столичное «Строгино» и брянское «Динамо» допустят осечки, то белгородцы финишируют третьими.