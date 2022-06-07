За кражу куриных бедер и хинкали белгородцев могут посадить на шесть лет

В поисках провианта, приятели решили забраться в чужой дом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району обратился житель одного из сел. Мужчина сообщил, что неизвестные проникли в его дом и похитили продукты питания. Сотрудники полиции установили личность подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 1985 и 1991 годов рождения.

По предварительным данным, 1 июня злоумышленники приобрели спиртное и решили устроить застолье. Но денег на продукты у них не оказалось. В поисках провианта приятели решили забраться в чужой дом. Отжав при помощи найденного лома входную дверь, подозреваемые проникли в жилище односельчанина, откуда похитили три килограмма замороженных куриных бедер и два килограмма хинкали, которые впоследствии съели.

В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.