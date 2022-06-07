Из Белгорода в Новороссийск будет ходить прямой поезд

Время, которые пассажиры проведут в пути, составит 29 часов 10 минут. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Хорошей новостью для тех, кто собирается отправиться в ближайшее время на юг, поделилась мэрия. Уже с 13 июня из Белгорода в Новороссийской можно будет уехать без пересадок. - Прямой поезд будет отправляться несколько раз в неделю со станции в областном центре. С конца июня можно будет уехать через день, - сообщает администрация города на своей странице в соцсети.

Время, которые пассажиры проведут в пути, составит 29 часов 10 минут. Поезд будет останавливаться в Прохоровке, Губкине и Старом Осколе. В плацкарте стоимость билетов начинается от 3 100 рублей, в купейных вагонах - от 4 400 рублей.