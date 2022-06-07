«Открытие»: новые сервисы мобильного и интернет-банка для предпринимателей

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Клиенты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытия», получившие кредит для бизнеса, теперь могут увидеть доступный лимит кредитования в интернет-банке, актуальную сумму задолженности и прочие важные параметры. Информирование о кредитах работает и в мобильном банке путем push-уведомлений.

Теперь при оформлении депозита на «Бизнес-портале» клиенты сразу могут выбрать счет, куда будут начисляться проценты и вернутся деньги после окончания срока вклада - как в «Открытии», так и в другом банке.

На портале упрощен запрос ведомости банковского контроля по контрактам. Теперь при подаче такого запроса автоматически будут заполнены основные данные, что ускорит получение документа.

Даже в условиях санкционных ограничений банк «Открытие» продолжает предоставлять клиентам инструменты для внешнеэкономической деятельности. В разделе «Конвертация валют» появилась возможность печати заявлений на покупку и продажу валюты.

Кроме того, в разделе «ВЭД» добавлены новые опции для валютного контроля, добавлены группы кодов валютных операций - нужную группу легко найти через фильтр, по коду или названию.