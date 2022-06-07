В Белгороде столкнулись три автомобиля

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют распорядительно-регулировочные действия. Фото пресс-службы УМВД России по Белгороду.

По предварительным данным, сегодня, 7 июня, в Белгороде около 8:00 на автодороге «Спутник – Чичерина – Ротонда» произошло столкновение трех машин - «Лады Калины», «Тойоты Камри» и «Рено Сандеро». Как отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, причиной ДТП могло стать несоблюдение безопасной дистанции одним из участников автоаварии. В результате происшествия пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют распорядительно-регулировочные действия.