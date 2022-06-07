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Звезды7 июня 2022 9:01

11 и 12 июня Белгород будет танцевать

Организаторы уличного фестиваля решили сделать каждые выходные тематическими
Алексей СЕРГУНИН
«Танцующий Белгород» приглашает всех желающих стать соучастниками программы.

«Танцующий Белгород» приглашает всех желающих стать соучастниками программы.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Уникальный праздник «Белгородское лето» даст возможность по новому открывать для себя город: молодежный, исторический, читающий, театральный, семейный, добрый, спортивный, вкусный. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Главная цель - дать жителям ощущение собственной творческой значимости и возможность стать соучастником творческого процесса, а не только зрителем, - считает один из организаторов фестиваля Карина Лазарева.

11–12 июня «Танцующий Белгород» приглашает всех желающих стать соучастниками программы. Следите за афишей. По вопросам участия звоните: +7 (910) 321–75–75.