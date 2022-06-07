11 и 12 июня Белгород будет танцевать

«Танцующий Белгород» приглашает всех желающих стать соучастниками программы. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Уникальный праздник «Белгородское лето» даст возможность по новому открывать для себя город: молодежный, исторический, читающий, театральный, семейный, добрый, спортивный, вкусный. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Главная цель - дать жителям ощущение собственной творческой значимости и возможность стать соучастником творческого процесса, а не только зрителем, - считает один из организаторов фестиваля Карина Лазарева.

11–12 июня «Танцующий Белгород» приглашает всех желающих стать соучастниками программы. Следите за афишей. По вопросам участия звоните: +7 (910) 321–75–75.